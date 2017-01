Alla Reggia di Venaria va in scena «Jungle, l'immaginario animale nella moda»

VENARIA - L'uomo sin dagli albori dei tempi ha sempre cercato di imitare la natura e le sue creazioni, ricreando il più possibile ad esempio i colori, le forme o ancora le movenze degli animali. Questa tendenza è ben evidente se pensiamo a discipline come il nuoto, ma è presente in ogni ambito persino nell'arte e nella moda. Proprio questo tentativo della moda di imitare gli animali è il protagonista della mostra "Jungle" in scena dal 12 aprile al 3 settembre alla Reggia di Venaria.

Mostra inedita nel panorama europeo

L'esposizione racconta, attraverso un centinaio di abiti e accessori, l’evoluzione dell’animalier, ovvero i diversi modi in cui manto e forme animali sono stati rielaborati dalla moda. Dall’imitazione perfetta del pattern, all’invenzione di forme e di colori, fino a una vera e propria metamorfosi tra creature umane e non umane i cui sguardi si riflettono negli abiti.

Biglietti e orari di visita

La mostra Jungle dedicata alla storia dell' "animalità" nella moda, esposta nelle sale delle arti del primo piano della Reggia di Venaria, è visitabile dal martedì al venerdi dalle ore 9 alle 17 e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle ore 9 alle 18.30. I ticket per poter assistere all'esposizione sono acquistabili sia online che presso le biglietterie della Reggia di Venaria e vanno da un prezzo minimo di 12€, per la singola mostra, fino a un massimo di 25€ per il pacchetto "Tutto in una Reggia".