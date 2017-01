Reggia di Venaria, Peter Lindbergh e la «fashion photography»

VENARIA - Dal 7 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018 le sale delle arti al primo piano della Reggia di Venaria ospitano l'esposizione dedicata a Peter Lindbergh, considerato uno dei più importanti fotografi di moda viventi.

La mostra

Il salone presenta 220 delle migliori realizzazioni di Peter Lindbergh, il quale ha rivoluzionato la fotografia di moda, abbandonando gli scatti algidi ed in posa e proponendo un linguaggio disinibito che esprime la grazia oltre che la bellezza. Nei suoi raffinati scatti ha immortalato le modelle che hanno segnato la moda di fine XX secolo: da Cindy Crawford a Naomi Campbell a Linda Evangelista, lanciando «l’era delle top-model».

Biglietti e orari di visita

La mostra dedicata a Peter Lindbergh, esposta nelle sale delle arti del primo piano della Reggia di Venaria, è visitabile dal martedì al venerdi dalle ore 9 alle 17 e sabato, domenica e durante i giorni festivi dalle ore 9 alle 18.30. I ticket per poter assistere all'esposizione sono acquistabili sia online che presso le biglietterie della Reggia di Venaria e vanno da un prezzo minimo di 12€, per la singola mostra, fino a un massimo di 25€ per il pacchetto "Tutto in una Reggia".