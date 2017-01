Iniziano i lavori per pulire il fiume Po dopo l’alluvione di fine novembre

TORINO - Il maltempo che si è abbattuto sul Piemonte gli scorsi 24 e 25 novembre ha lasciato diversi strascichi. Alcuni di questi, in particolare tronchi e ramaglie di grosse dimensioni, si sono accumulati contro le pile dei ponti del fiume Po a causa della piena. Proprio per questo da lunedì 23 gennaio inizierà l’intervento per la loro rimozione, con lavori che interesseranno i ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I, Isabella, Balbis e la passerella Maratona.

Intervento per tre settimane

Dall’inizio dell’intervento ci vorranno circa tre settimane per liberare le acque da tutto ciò che si è accatastato con l’alluvione di fine novembre. Nel frattempo il materiale rimosso verrà provvisoriamente lasciato nella zona dei Murazzi per poi essere successivamente trasportato in discarica.