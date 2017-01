Inseguimento a piedi in via Cigna, arrestato uno spacciatore di 27 anni

TORINO – Arresto della polizia nella notte tra via Cigna e corso Vigevano a Torino. Quando gli agenti hanno intimato l'alt a una vettura per un normale controllo, il conducente, un senegalese di 27 anni, ha arrestato la marcia, ha aperto la portiera e si è dato alla fuga a piedi per eludere i controlli. I poliziotti lo hanno inseguito e durante la corsa il ventisettenne ha lasciato cadere a terra alcuni involucri contenenti cocaina. Una volta che è stato raggiunto, l'uomo è stato arrestato.

Già noto alle forze dell'ordine

Oltre alla sostanza stupefacente abbandonata durante la fuga, il pusher nelle tasche aveva 100 euro in contanti e un telefono cellulare. A suo carico, dai controlli, sono emersi numerosi precedenti di polizia e una espulsione. Sono scattate le manette per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per violazione della legge sull’Immigrazione.