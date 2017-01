Sputa e aggredisce i poliziotti, arrestato ventenne in piazza Vittorio

TORINO - Ha esagerato con l’alcol e ora ne dovrà pagare le conseguenze. Un ventenne italiano nella notte appena trascorsa è stato arrestato in piazza Vittorio Veneto dopo aveva iniziato a dare di matto e per aver minacciato e sputato agli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Sedie e tavolini rovesciati

La segnalazione verso le forze dell’ordine è partita quando il giovane, in evidente stato di agitazione per abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato a rovesciare sedie, tavolini e posacenere all’esterno di un locale. Ma non solo: il ragazzo si è reso anche protagonista di molestie nei confronti dei passanti, degli avventori e ha urinato sui muri esterni all’esercizio commerciale.

L’intervento della polizia

Quando in piazza Vittorio Veneto sono intervenute le forze dell’ordine, la situazione non è immediatamente tornata all’ordine. Il ventenne ha assunto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, minacciandoli più volte e tentando uno scontro. Dopo sputi e un colpo al labbro a un agente, il giovane è stato fermato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. A suo carico sono inoltre emersi numerosi precedenti per danneggiamento, tentata rapina, resistenza e minaccia.