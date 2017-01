Formaggi avariati e alimenti scaduti nel 1980: trovate due «cucine da incubo»in montagna

SESTRIERE - Prodotti ammuffiti, scaduti e tenuti male: ha dell’incredibile quanto scoperto dalla Guardia di Finanza che negli scorsi giorni ha fatto visita a due ristoranti a gestione famigliare sui monti piemontesi, trovandosi davanti una situazione surreale: oltre 10 i chili di alimenti andati a male, perlopiù salumi e formaggi ammuffiti o avariati, anche se il record lo detiene una latta di sciroppo all’amarena scaduto da 37 anni.

Evasione fiscale e prodotti andati a male

Il proprietario di uno dei tanti ristoranti che si trovano a ridosso delle piste da sci a Sestriere è stato sanzionato peri cibi scaduti da anni, mentre è andata peggio al gestore di un bar di Bardonecchia, dove i Finanzieri hanno trovato merce avariata e tantissime anomalie fiscali. Entrambi gli uomini, una volta visti gli agenti della Guardia di Finanza hanno manifestato il loro sconcerto, assicurando di non aver mai servito quel cibo ai clienti. Quel che è certo sono i redditi sottratti alla tassazione, per un totale di 300.000 euro: una cifra davvero esosa, costata anche una denuncia per il gestore del bar di Bardonecchia.