C’è una vittima residente a Torino nell’Hotel Rigopiano, è Faye Dame di 22 anni

TORINO - La tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola colpisce anche Torino. Tra le vittime sommerse dalle neve c’è anche Faye Dame, un ragazzo di 22 anni senegalese che aveva lo stato di rifugiato e risiedeva proprio nel capoluogo piemontese. Il giovane si trovava in Abruzzo per lavorare come lavapiatti, un impiego che faceva saltuariamente da un paio di anni. A parlare del ragazzo senegalese sono state alcune persone sopravvissute al dramma. In particolare è stata una coppia scampata alla slavina a riferire di lui. Il ventiduenne a Torino non ha nessuno, i suoi parenti sono tra Francia, Belgio e Senegal.