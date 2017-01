In viaggio da Napoli per rapinare banche, acciuffata la banda dei «trasferisti»

TORINO - Questa mattina a Torino, Roma e Napoli i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina aggravata e sequestro di persona. Il provvedimento è scaturito da un’attività info-investigativa condotta da agosto a novembre 2016 che ha consentito di individuare i responsabili di 5 rapine commesse ai danni di istituti di credito situati nella provincia di Torino.

La prima rapina in corso Siracusa

Il 26 agosto scorso la rapina alla Banca d’Alba di corso Siracusa, a Torino. Una rapina particolarmente violenta: la banda aveva malmenato un cliente che cercava di dare l’allarme alle forze dell’ordine e poi, sotto la minaccia di un coltello, aveva sequestrato la direttrice della filiale e una ventina di clienti, chiudendoli in uno stanzino da cui si sono liberati dopo oltre mezzora spaccando la porta con un estintore. A portare i carabinieri sulle tracce della banda, durante il colpo di fine agosto, era stata la collaborazione di alcuni passanti che avevano notato modello e targa di una delle auto usate per la fuga. L’arresto del commando era avvenuto dopo alcune settimane e poche ore prima del matrimonio della figlia dal capo della banda. Erano finiti in manette Vincenzo C., 55 anni, domiciliato a Beinasco, il padre della sposa e cinque parenti residenti nel napoletano e nel torinese. Le telecamere a circuito chiuso dell’istituto e un testimone avevano permesso di ricostruire la vicenda.

Sim ad hoc per le rapine

I rapinatori utilizzavano una scheda telefonica attivata ad hoc per realizzare ogni singolo colpo, noleggiavano auto e utilizzavano placche simili a quelle in uso alla polizia per entrare negli istituti di credito. In banca, sotto la minaccia di un coltello, sequestravano le persone presenti e attendevano l’apertura temporizzata della cassaforte. Le rapine realizzate hanno fruttato oltre 300mila euro.