Inquinamento: lo smog non cede, blocco auto a Torino almeno fino a mercoledì

TORINO - Tolta la giornata odierna, in cui lo sciopero dei trasporti pubblici ha sospeso il blocco della circolazione, nei prossimi giorni tornerà in vigore lo stop delle auto a Torino. Non è infatti previsto alcun miglioramento della qualità dell’aria nei prossimi giorni e i veicoli privati diesel fino all’Euro 3 e quelli a benzina, gpl e metano precedenti all’Euro 1 non potranno spostarsi in città dalle ore 8 alle 19 (tranne se adibiti per il trasporto di merci in cui c’è la libera circolazione dalle 14 alle 16).

Gli sforamenti degli ultimi giorni

Ormai è dal 16 gennaio che il valore di PM10 eccede il limite di 50 microgrammi per metro cubo. Negli ultimi giorni si è passati da un valore di 54 (il 16 gennaio) a 98 del 19 gennaio. La situazione è lievemente migliorata nelle ultime ore, ma è ancora lontana dall’essere tranquilla.

Blocco almeno fino a mercoledì

Non è ancora dato a sapersi fino a quando continuerà il blocco della circolazione. Se per il momento non c’è il rischio di un’estensione delle tipologie di vetture che devono rispettare il divieto - ci dovrebbero infatti essere sforamenti per tre giorni consecutivi oltre i 100 microgrammi per metro cubo - non c’è neanche una certezza sul quando questo potrà terminare. Almeno fino a mercoledì 25 gennaio sembra essere certo, ma il provvedimento potrebbe estendersi ulteriormente.