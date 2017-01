Vigili urbani, proseguono i tour nei quartieri: ecco dove incontrarli questa settimana

TORINO - Un’iniziativa apprezzata da tutti: si può riassumere così il tour dei vigili urbani nei quartieri. «La Polizia Municipale in piazza», nella prima settimana, ha incontrato circa 150 cittadini, raccogliendo le loro segnalazioni e ascoltando le problematiche poste.

Le prossime tappe del tour dei vigili urbani

Dopo piazza Montale, Largo Errico Giachino, corso Cincinnato, piazza Chiesta della Salute e Giardino Piazzale Allievo, questa settimana il tour si presenterà in Circoscrizione 8 (San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto – Filadelfia). L’obiettivo, come dicevamo, è quello di intercettare sul posto i problemi e fornire così immediata sicurezza ai cittadini. I vigili potranno quindi svolgere il loro ruolo primario: essere il primo punto di riferimento e aiuto per i cittadini. Nello specifico, ecco dove i residenti potranno incontrare il camper con i 4 agenti esperti della polizia municipale:

- martedì 24 gennaio, ore 08:30-12:30 in piazza Galimberti

- mercoledì 25 gennaio, ore 08:30-12:30 al mercato Vigliani

- giovedì 26 gennaio, ore 14:30-18:30 in piazza Carducci

- venerdì 27 gennaio, ore 08:30-12:30 al mercato Vigliani