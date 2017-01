«La Giunta non vuole il parcheggio di corso Marconi, ma fa qualcosa o sono solo parole?»

TORINO - Rimane ancora incerto il destino del parcheggio di corso Marconi, uno dei progetti che l’amministrazione della sindaca Chiara Appendino sin da subito ha detto di voler bloccare. «E lo ribadisco», ha detto l’assessore alla Viabilità, Maria Lapietra, «la Giunta continua a essere contraria alla realizzazione dell’opera e stiamo valutando se sia possibile sospendere il tutto».

Bloccare o non bloccare l’opera

Su corso Marconi assessore Lapietra ed ex assessore Claudio Lubatti hanno ripreso quel batti e ribatti che ha caratterizzato i primi mesi di amministrazione Cinquestelle. «Sono mesi che dite che quel parcheggio per voi non è da fare», ha tuonato Lubatti, «ma continuate a non dire nulla sul come procederete per revocare l’autorizzazione». In gioco pare che ci siano anche parecchi soldi, quella penale che deve ricevere la ditta che si era aggiudicata il bando.

In attesa dell’avvocatura

La Giunta Appendino non sa ancora come procedere, sa solo che vuole fortemente che il progetto di corso Marconi va fermato. «Abbiamo portato tutto all’avvocatura», ha spiegato Lapietra, «vogliamo anche capire i vantaggi non solo dell’amministrazione ma anche della collettività».