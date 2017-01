Tra un anno la metro in piazza Bengasi, torna al suo posto il mercato e nasce un parcheggio

TORINO - La fine dei lavori in piazza Bengasi per la nuova stazione della metropolitana è prevista per la primavera del prossimo anno. Un’attesa infinita che finalmente pare avere i giorni contati, ma non solo per il nuovo collegamento, anche per come sarà riqualificata la piazza che negli anni, a causa dei cantieri, ha visto più volte modificato il proprio assetto. Attualmente non c’è ancora un progetto, ma i tecnici del Comune stanno valutando due ipotesi, una per la sistemazione superficiale provvisoria, a cui provvederà Infra.To sia per la viabilità sia per l'area pedonale, e una per la sistemazione definitiva. In tutto questo c’è spazio anche per un parcheggio interrato da due piani, pensato con sosta a rotazione per gli utenti del mercato e di stalli venduti a privati: un progetto che, parole dell’assessore Lapietra, ha bisogno di un milione di euro di incassi annui per affinché risulti sostenibile.

Il mercato torna in piazza Bengasi

E’ stato confermato anche dalla nuova amministrazione: il mercato torna nella sua location originaria e cioè in piazza Bengasi. Al contempo saranno posizionati stalli per il carico e scarico dei bus in modo tale che la zona diventi un nodo intermodale. Le bancarelle sono dunque destinate a lasciare l’attuale via Onorato Vigliani, dove erano state spostate alla fine del 2011, con la speranza di abbandonare quei danni economici che hanno caratterizzato gli ultimi anni con ritardi su ritardi negli interventi.

Parcheggio interrato con 730 posti auto

Quello del parcheggio interrato in piazza Bengasi era stato uno dei progetti che la passata amministrazione, quella del sindaco Fassino, non era riuscita a portare a termine. E’ intenzione della nuova Giunta trovare chi possa costruirlo perché in progetto ci sono due piani interrati da 730 posti auto. «Per quanto riguarda il parcheggio», ha detto l’assessore Maria Lapietra, «il Servizio Edifici municipali ha comunicato che è stato affidato l’appalto per la demolizione del fabbricato ex dazio e predisposta una nuova soluzione progettuale per la realizzazione di un parcheggio a due piani». Il costo dell’opera si aggira sui 15 milioni di euro e sarebbe già stato predisposto un piano economico finanziario per verificare la sostenibilità economica del progetto attraverso una concessione con finanziamento, in parte a carico del concessionario ed in parte con contributo del Ministero dell'Ambiente (circa 5 milioni di euro).