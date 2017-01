«Gli ospedali non sono carceri, visite libere dalle 14 alle 20 e porte aperte agli animali domestici»

TORINO - «Gli ospedali non sono delle carceri, bisogna liberalizzare gli orari di visita»: è questo il succo della mozione presentata da Nino Boeti, vice presidente del Consiglio regionale. Ma c’è di più, la proposta presentata tocca anche la questione animali domestici. Secondo il consigliere del Partito Democratico infatti, con le dovute accortezze, bisognerebbe consentire le visite ai pazienti-padroni.

Visite libere dalle 14 alle 20

Secondo Boeti, i presidi ospedalieri piemontesi devono garantire ai famigliari la possibilità di visitare un proprio caro in una fascia oraria più ampia, in modo tale da favorire l’organizzazione logistica che sta dietro all’assistenza di un malato. Garantire a famigliari, conviventi, amici e caregiver il libero accesso ai reparti dalle 14:00 alle 20:00 sarebbe la soluzione ideale, in grado di consentire ai medici di svolgere in assoluta tranquillità il proprio lavoro nell’orario mattutino. «Limitare l’accesso ai visitatori dei pazienti a fasce orarie estremamente ristrette rende gli ospedali simili alle istituzioni carcerarie, dove la facoltà dei parenti di recarsi a fare visita ai detenuti è sottoposta a forti restrizioni» spiega il vice presidente del Consiglio regionale. D’altra parte in altri paesi europei è previsto, già da diverso tempo, il libero accesso per le visite ai pazienti.

Animali domestici negli ospedali

Se la mozione dovesse essere approvata, la Regione Piemonte incentiverà la riduzione o l’abolizione delle limitazioni temporali non necessarie nelle visite ospedaliere, definendo linee di indirizzo da consegnare ai Direttori generali di ASO e ASL. Una vera e propria rivoluzione, che propone un altro punto davvero interessante: il libero accesso ai reparti degli animali domestici. Una pratica già permessa in altre regioni come la Lombardia, che lo scorso 29 dicembre ha adottato un regolamento che fissa i requisiti per l’accesso degli animali nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo. Boeti chiarisce il senso della proposta: «I padroni dovranno prendere le dovute accortezze, ma garantire ai padroni-pazienti la possibilità di ricevere la visita da parte del proprio animale d’affezione è sicuramente una cosa giusta. Le visite dovranno avvenire fuori dalle stanze di ricovero, in orari limitati e secondo precise modalità che garantiscano il pieno rispetto delle necessarie norme igieniche».