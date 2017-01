Scappa dagli arresti domiciliari, evaso rintracciato sotto il letto di una camera d’albergo

TORINO - Avrebbe dovuto essere a Gravina di Puglia agli arresti domiciliari e invece si trovava nascosto sotto al letto di una camera d’albergo presa in affitto a Torino: un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato per la seconda volta in una settimana dagli agenti della polizia di stato.

Latitante, era sfuggito ai domiciliari due volte

Fino all’ultimo l’evaso ha provato a sfuggire all’arresto, senza riuscirci: dopo aver forzato il braccialetto elettronico, l’uomo era già stato rintracciato dalla polizia una settimana fa ma rilasciato dal carcere nelle ore successive con l’obbligo di raggiungere il Comune di Gravina di Puglia dove non è mai arrivato. Il fuggiasco ha affittato una stanza in un albergo di periferia e quando i poliziotti sono entrati nella stanza ha provato a nascondersi sotto al letto. L’uomo ha precedenti penali per furto, rapina, danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, falsità in monete, banconote e carte di credito.