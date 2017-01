Nuovo evento in piazza San Carlo, a marzo arriva «Aspettando Cioccolatò»

TORINO - Rivoluzione nel calendario degli eventi di Torino: da quest’anno la manifestazione Cioccolatò, che si terrà a novembre 2017, sarà anticipata da «Aspettando Cioccolatò». Realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, la nuova kermesse si svolgerà dal 24 al 26 marzo in piazza San Carlo e sarà dedicata alle produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera torinese e piemontese.

CioccolaTO, una tradizione dal 2002

«Aspettando Cioccolatò» sarà un’anteprima del più noto evento che ormai va in scena ogni anno dal 2002. In questi anni si è affermato come uno dei maggiori appuntamenti del settore, ottenendo risultati sempre più importanti e offrendo l’opportunità al capoluogo subalpino di valorizzare le proprie produzioni dolciarie e contemporaneamente promuovere il suo eccellente patrimonio enogastronomico. Il nuovo format nasce proprio facendo leva sulla forza della città di Torino nel settore. «Quando si parla di prelibatezze», spiegano dal Comune di Torino, «non si può fare a meno di pensare alla città della Mole. Nelle sue pasticcerie sono stati forgiati i gianduiotti, i cremini, le praline e una miriade di leccornie. Gli artigiani sono stati gli artefici di sempre nuove ricette ponendo le basi dell'industria dolciaria nazionale. E’ questo quindi il momento di ripensare il format per valorizzare il marchio, di proprietà della Città, e dare un nuovo impulso al settore».