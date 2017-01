Riapre il rifugio antiaereo di Palazzo Civico, ecco come si difendevano i torinesi dalle bombe

TORINO - Dopo un’importante lavoro di restauro e recupero dei locali dal 24 gennaio è stato aperto al pubblico il rifugio antiaereo di Palazzo Civico, in via palazzo di città 1. Costruito nel 1940, proprio sotto il cortile d'onore del Municipio, il rifugio ha offerto riparo a chi lavorava a Palazzo Civico durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando il suono delle sirene annunciava l'arrivo degli aerei carichi di bombe, il rifugio, costruito ben a 10 metri di profondità nel sottosuolo e in grado di ospitare sino a 50 persone, offriva loro protezione salvandoli così dalla morte.

Come visitarlo

Per partecipare alle visite del rifugio antiaereo di Palazzo Civico, in via palazzo di città 1, è necessario effettuare la prenotazione scrivendo alla mail «iniziative.istituzionali@comune.torino.it» o, in alternativa, chiamando a uno dei seguenti numeri: 011-01124012 / 011-01123384 / 011-01122063. Le visite, che potranno essere effettuate ogni quarto martedì del mese fino al 30 dicembre, sono completamente gratuite e la durata prevista è di circa 30 minuti.