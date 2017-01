Trasporta un pensionato in codice rosso, ambulanza tamponata in corso Regina Margherita

TORINO - Mentre stava trasportando in codice rosso un uomo di 88 anni al pronto soccorso, e quindi con la massima urgenza, un’ambulanza del 118 è stata tamponata in via Medail da una Lancia Y che percorreva il controviale di corso Regina Margherita in direzione di corso Principe Oddone. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha creato non poco scompiglio: sul posto sono dovute intervenire velocemente altre ambulanze, una delle quali ha portato il pensionato con un’altra lettiga all’ospedale Maria Vittoria, le altre hanno invece trasportato sia i tre soccorritori rimasti lievemente feriti che l’automobilista della Lancia Y, quest’ultimo sotto shock, per essere medicati. In via Medail sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica per i rilievi e per gestire il traffico durante i lavori di rimozione dei veicoli.