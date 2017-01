L’albergo più bello d’Italia è a Torino, Tripadvisor premia il Turin Palace Hotel

TORINO - La città di Torino è sempre più a prova di turismo a livello mondiale, ma anche le strutture alberghiere non sono da meno. Il Turin Palace Hotel è stato premiato da Tripadvisor come miglior hotel d’Italia. Un riconoscimento che arriva dalla speciale classifica «Travelers' Choice Hotel Awards 2017» che, ormai da diciassette anni consecutivi, raccoglie le opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo stabilendo così chi si distingue. E la struttura torinese, che ha sede in via Sacchi 8, proprio dietro la stazione rinnovata di Porta Nuova, ha battuto tutti in Italia e si è posizionata sul podio - terza dopo il Mandapa Ritx-Carlton Reserve a Budup, in Indonesia e l'Aria Hotel a Budapest - nella classifica mondiale fatta da 7.607 alberghi di 109 paesi diversi.

Costo inferiore rispetto ai concorrenti

Uno dei punti forti del Turin Palace Hotel è il prezzo: il costo medio per una notte è di 170 euro a fronte di una media italiana della sua categoria di 324 euro. Ma non è solo questo che ha consentito alla struttura di via Sacchi di vincere. L’albergo, che ha sede in un prestigioso palazzo del 1850, è stato completamente restaurato creando, secondo chi ha fatto le recensioni su Tripadvisor, un’atmosfera elegante, ricca di storia e con i più moderni comfort. In totale ci sono 126 camere, un garage interno, il ristorante «Les Petites Madeleines», una rilassante Spa e, apprezzatissima, una grande terrazza panoramica.

Il Turin Palace Hotel premiato come miglior albergo d'Italia (© Turin Palace Hotel)

