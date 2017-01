Torino «scippa» Milano, il 74esimo Open d'Italia torna al Royal Park I Roveri

TORINO - Torino riabbraccia il grande golf: dal 12 al 15 ottobre 2017 infatti il Royal Park i Roveri ospiterà il 74esimo Open d’Italia. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio e sancisce il «trasloco» dell’evento da Milano alla Mandria. Si tratta di un’ottima notizia per la città e per un circolo prestigioso come il Royal Park i Roveri. Nel 2015 infatti l’Open d’Italia (che per due anni si era tenuto al Circolo Golf Torino) si era spostato a Milano.

Allegra Agnelli: "Opportunità straordinaria"

La scelta di ritornare a Torino, dove Francesco Molinari proverà a bissare il successo ottenuto lo scorso anno, è di fatto una grande opportunità per tutta la città, che ospiterà migliaia di appassionati in una quattro giorni dedicata completamente al golf. Il 74esimo Open d’Italia rientra nel Progetto Ryder Cup 2022. Soddisfatta Donna Allegra Agnelli, presidente del Circolo Royal Park I Roveri: «Desidero ringraziare il prof. Franco Chimenti e tutta la Federazione Italiana Golf per aver scelto il nostro club quale sede dell’Open 2017. Il primo di una serie che posiziona il nostro Paese ai massimi livelli del golf mondiale. Il Progetto Ryder Cup 2022 rappresenta un’opportunità straordinaria per la promozione dell’Italia nel panorama del turismo golfistico internazionale».