Ennesimo blitz in via Germagnano: abbattute 20 baracche, identificate centinaia di persone

TORINO - Ancora un controllo straordinario al campo nomadi di via Germagnano. Come vi avevamo anticipato, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione nella giornata di ieri, all’alba. Nell’area «sotto ponte» sono state identificate 75 persone, tre accompagnate all’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale: uno di loro, un cittadino rumeno, è stato allontanato dall’Italia. In quell’area svariate persone sono state denunciate per la combustione di prodotti.

Baracche demolite e veicoli controllati

Capitolo baracche abusive: tre soluzioni abitative sono state sequestrate, mentre 7 strutture, già oggetto di sequestro, sono state demolite. Si tratta di magazzini, baracche e roulotte. Altre quattro strutture hanno subito la stessa sorte in un’altra area del campo. Qui sono state identificate 21 persone, mentre altre 41 sono state identificate nell’area lato Amiat dal personale dei carabinieri, che hanno provveduto ad abbattere 10 baracche. Una trentina i veicoli controllati dalla polizia stradale. La lotta contro l’illegalità nel campo nomadi di via Germagnano prosegue senza sosta.