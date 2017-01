Dopo oltre due anni di cantieri, scavi e disagi riapre piazza Carlina

TORINO - Così non eravamo nemmeno più abituati a vederla. E’ una piazza Carlina nuova quella che oggi si presenta agli occhi dei torinesi. Per la gioia di commercianti e residenti, i cantieri che da oltre due anni avevano paralizzato la piazza sono praticamente giunti al termine: la circolazione delle auto è stata infatti riaperta, almeno parzialmente. Per poter riammirare la piazza in tutto il suo splendore bisognerà aspettare ancora qualche settimana, il tempo di perfezionare gli ultimi particolari. Attualmente le auto possono circolare nei due lati del monumento dedicato a Cavour: parliamo di quei veicoli provenienti da via Gioachino Rossini e diretti verso piazza Valdo Fusi, passando per via Accademia Albertina.

Piazza Carlina, cosa manca per la ristrutturazione completa

Cosa manca dunque per vedere la nuova piazza Carlina? Innanzitutto la pavimentazione nell’altra metà della rotatoria, che i tecnici stanno posizionando in questi giorni. Nella prossima settimana i lavori saranno completati e le auto potranno accedere alla piazza anche da via Maria Vittoria. Per quanto riguarda la parte centrale della piazza, quella occupata dal monumento, verrà realizzata una grossa aiuola dotata di impianto d’irrigazione e panchine per facilitare la vivibilità della piazza. L’unico «rebus» da risolvere riguarda le torrette che ospitano gli ascensori d’accesso al parcheggio sotterraneo: secondo quanto trapela dal Comune, le strutture verranno coperte da una serie di rampicanti sempreverdi. L’obiettivo? Ridurre l’impatto visivo delle torrette sull’aulicità della piazza. Manca poco quindi, i torinesi si apprestano a «riabbracciare» piazza Carlina.