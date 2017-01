Pusher fermato dopo un inseguimento al Parco del Valentino in pieno giorno

TORINO - Lo hanno notato aggirarsi con sospetto all'interno del Parco del Valentino in pieno giorno e quando lo hanno fermato i sospetti si sono rivelati corretti: un pusher egiziano di 27 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Barriera Nizza per detenzione di sostanza stupefacente e oggetti atti a offendere. Appena si sono avvicinati allo spacciatore, quest'ultimo ha provato invano a scappare: nelle sue tasche sono stati rinvenuti tre panetti di hashish per un peso complessivo di 60 grammi e una lama di taglierino.