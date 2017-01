Ritrovata Rosa Delizia, l’84enne fuggita da una casa di riposo nel pinerolese

TORINO - Si chiama Rosa Delizia, ha 84 anni e ieri pomeriggio ha fatto perdere le proprie tracce fuggendo dalla casa di riposo Maggiorino Turina di San Secondo, nel pinerolese. La donna, pochi minuti fa, è stata ritrovata per la gioia dei parenti e di tutte le persone preoccupate per la sua scomparsa. Ieri, intorno alle 18, ha approfittato dell’ingresso del corriere entrato per consegnare un pacco ed è uscita dalla struttura. Una donna ha affermato di averla notata nel centro del paese, poi il buio. Nessuno l’ha più vista, fino a poco fa. I vigili del fuoco e i carabinieri si erano subito mobilitati nelle ricerche, che poco dopo le 16 di oggi hanno portato all'esito sperato. Si ringraziano tutte le persone che tramite appelli e impegno personale hanno contribuito alle ricerche.