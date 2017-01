Problema allagamento alla succursale del liceo Cottini, studenti a scuola «a turni»

TORINO - Il problema «allagamento» non è stato ancora risolto e così gli studenti della succursale del liceo artistico Cottini di via don Grioli saranno costretti a stare lontani dai propri banchi ancora fino alla fine della settimana. Una grana che coinvolge 400 ragazzi che sarebbero dovuti rientrare proprio oggi, mercoledì 25 gennaio, ma il problema di perdita dell’impianto di riscaldamento - gestito da Iren - che aveva allagato la sede scolastica nella mattinata di venerdì è più grave del previsto.

Lezioni a turno in sede

Fino alla risoluzione del problema, le lezioni continueranno a tenersi nella sede di via Castelgomberto. Gli studenti staranno a casa a turno per non avere problemi di spazio: oggi tocca alle classi quarte, domani alle terze e così via fino a sabato. La prossima settimana invece il Cottini rimarrà chiusa per le lezioni di recupero per gli studenti che sono rimasti indietro e non sono ancora sufficienti in alcune materie. La speranza è quella di tornare alla normalità già dal 4 febbraio.