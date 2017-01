Apre MondoJuve, il centro commerciale più grande del Piemonte: si assumono disoccupati in lista

TORINO - Ormai ci siamo. Manca sempre meno all’inaugurazione di MondoJuve, il centro commerciale più grande di tutto il Piemonte che sorgerà a Nichelino. Il taglio del nastro è previsto per maggio, anche se una data ufficiale non è ancora stata comunicata. Le belle notizie riguardano però il mondo del lavoro: i Comuni di Nichelino e Vinovo hanno infatti firmato un protocollo d’intesta che impegna i negozi presenti nel centro commerciale a riservare particolare attenzione durante il periodo d’assunzione ai disoccupati iscritti nel centro per l’Impiego di Moncalieri, che ingloba anche Nichelino e altri 12 Comuni della cintura sud di Torino.

Assunzioni per i disoccupati, un accordo importante per il territorio

Una boccata d’aria notevole, per una zona che da tempo soffre a causa di un periodo economico particolarmente complesso. Circa 400 i posti di lavoro per cui sono aperte delle posizioni: oltre 80 i negozi e i grandi marchi che richiedono personale. MondoJuve, in costruzione ormai dall’ottobre 2012, sarà una delle strutture commerciali più innovative d’Italia in termini di concept, eco-sostenibilità e sviluppo della viabilità urbana. L’apertura è prevista tra qualche mese, mentre per gli altri lotti e per vedere il centro commerciale completo bisognerà aspettare il 2018. Soddisfatti i sindaci della zona, che hanno espresso tutta la loro gioia per l’accordo raggiunto.