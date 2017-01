Pistole e fucili a pompa contro donne e bambini: presa la banda che terrorizzava i supermercati

TORINO - Volto nascosto da passamontagna, pistole e fucili puntati addosso a donne e bambini. Agivano così i «rainatori infallibili» dei supermercati: un commando preciso, veloce e soprattutto violento, specializzato nelle rapine a mano armata. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino hanno sgominato una pericolosa banda criminale specializzata in rapine a mano armata.

Il colpo all'Esselunga

Sono loro i malviventi che il 12 settembre scorso hanno assaltato il supermercato Esselunga a Moncalieri. Il colpo è andato in scena intorno alle 19, quando all’interno del supermercato c’erano 80 persone. I banditi hanno fatto il loro ingresso con tre pistole e un fucile a pompa. Hanno minacciato i clienti e i dipendenti dell’esercizio commerciale, consistita nel puntare contro di loro, compreso donne e bambini, le armi costringendo ad alcuni dei presenti di sdraiarsi per terra o di inginocchiarsi.

L'indagine e gli arresti

Nelle prime ore del 24 gennaio, i carabinieri della Sezione Antirapina del Nucleo Investigativo, con la collaborazione dei colleghi territorialmente competenti, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP di Torino, su richiesta della locale Procura, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di rapina e ricettazione con l’aggravante dell’uso delle armi. L’indagine è stata avviata nel settembre del 2016, subito dopo la rapina di Moncalieri. Sono state sinora scoperte, in particolare, altre due rapine aggravate in esercizi commerciali (sala giochi e un negozio di alimentari). La banda è sospetta di aver messo a segno altri colpi.