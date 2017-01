«Fumo l’ultima sigaretta e mi butto giù», 61enne prova a gettarsi nel Po

TORINO - «Fumo l’ultima sigaretta e mi butto»: sono queste le parole di un 61enne che nella giornata di ieri ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte Umberto I. Per sua fortuna, delle ragazze che passavano in Lungo Po Armando Diaz l’hanno notato e hanno provato a farlo desistere. Il 61enne ha gettato nel fiume il cappello, la sciarpa, la giacca e il portafogli. Gli agenti del Commissariato Borgo Po hanno raggiunto tempestivamente le rive del fiume e hanno impedito all’uomo, che si era ormai tuffato in acqua, di portare a compimento suo intento. Una tragedia sfiorata, ma una storia dal lieto fine.