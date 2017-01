Manifesti contro la sindaca Appendino: «Ti sei pentito? Prossima volta non farti fregare»

TORINO - «Ti sei pentito? La prossima volta non farti fregare». Questo è quanto si legge su alcuni manifesti apparsi in diverse zone della città e dedicati a quanti negli ultimi giorni, e da dopo le elezioni più in generale, si siano pentiti di aver dato il proprio voto a Chiara Appendino, attuale prima cittadina di Torino.

Manifesti affissi da Casa Pound

L’iniziativa è stata messa in atto da Casa Pound che, tramite il responsabile provinciale del movimento Matteo Rossino, ha raccontato: «Ci capita spesso di parlare con elettori scontenti e delusi che hanno votato i Cinque Stelle sperando in un cambiamento che non è mai avvenuto. Le criticità sono sotto gli occhi di tutti», dice ancora, «all'ex Moi, ad esempio, non è stato fatto ancora nulla per liberare le palazzine, nonostante le numerose promesse, San Salvario è sempre più nelle mani degli immigrati dediti allo spaccio, Barriera di Milano vive i medesimi problemi. Questo manifesto provocatorio vuole semplicemente ricordare a tutti che, se vogliono un cambiamento reale, le persone giuste siamo noi».