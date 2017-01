Metropolitana fino a Rivoli: «Finanziamento confermato, siamo pronti a proseguire la linea»

TORINO - Confermato il finanziamento per il prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Rivoli. La notizia è dell’ultima ora e il Comune di Torino, per voce dell’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, ha fatto sapere che l’amministrazione è ora pronta a partire con la massima celerità per il proseguimento dei lavori. «È dal 2013 che i parlamentari Ivan Della Valle e Laura Castelli si battono e chiedono al governo di finanziare la tratta 3 della linea 1 della metro e cioè il prolungamento fino a Rivoli», dice l’assessore, «nel 2014 venne erogata all'interno dello sblocca Italia una parte della spesa (90 milioni di euro) cofinanziata dalla Regione Piemonte, che proprio ieri ha confermato gli impegni. Nel prossimo futuro chiederemo i finanziamenti per realizzare le ulteriori stazioni a completare il collegamento fino alla città di Rivoli».