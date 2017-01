Madonna di Campagna ostaggio di un piromane: «Più agenti e controlli sul territorio«

TORINO - Madonna di Campagna è «ostaggio» di un piromane: sono sempre più frequenti, nell’ultimo periodo, gli episodi di auto date alle fiamme nella notte. Per contrastare un fenomeno che sta allarmando (e non poco) i residenti, le forze dell’ordine hanno promesso un impegno straordinario. Lo hanno fatto nel corso di un incontro tra il Comandante della Polizia Municipale, il dirigente del Commissariato Madonna di Campagna e il Comandante della Stazione Carabinieri Oltre Dora: «Più agenti e maggiori controlli sul territorio» è il messaggio che filtra.

Il comandante Gregnanini: "Importante collaborazione cittadini"

Nel concreto verranno mandate più pattuglie nel quartiere, verranno effettuati maggiori controlli notturni con personale in borghese. Controlli decisi e serrati. L’obiettivo? Garantire sicurezza e ai cittadini. «La stretta collaborazione tra Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato – spiega il comandante della Polizia Municipale, Alberto Gregnanini - ci consente di lavorare nel migliore e più efficace dei modi per garantire maggiori livelli di sicurezza in ogni zona della città, permettendoci di perseguire un obiettivo, quello appunto di far sentire sicuro ogni nostro cittadino, con determinazione, massimo impegno e anche con risultati spesso positivi. Naturalmente è anche importante la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo di non esitare a rivolgersi a noi e alle altre Forze dell’ordine per segnalare ogni atto di illegalità o qualunque azione che, comunque, possa danneggiare cose e mettere a rischio l’incolumità delle persone».