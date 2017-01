Tragico incidente, uomo colto da malore si schianta contro la piscina Franzoj: morto un 36enne

TORINO - Un mortale incidente si è verificato questa notte, intorno alle 00:30 in via Carlo Bianco: Sergio Bellantone, conducente di un’autovettura Citroen C3, giunto all’intersezione con la strada Antica di Collegno, si schiantato con la recinzione che delimita la struttura dove è situata la famosa piscina Franzoj. La causa dell’incidente è un malore improvviso sopraggiunto all’uomo, un 36enne residente ad Alpignano. Purtroppo, nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione praticati dal personale medico non hanno portato ad alcun risultato e Sergio Bellantone è deceduto sul posto. I famigliari della vittima sono stati informati. Sul posto gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi del caso.