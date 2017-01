Colf infedeli, Rolex e monete antiche svendute: nei guai tre Compro Oro

TORINO - Monete rare e preziose, dal valore di almeno 300mila euro, rubate e rivendute per poco più di mille euro. Un orologio Rolex dal valore di 6mila euro rivenduto per poche centinaia di euro. Il tutto con estremo vantaggio da parte di un Compro Oro, quello di via Frejus 1. Le due colf infedeli servivano a questo: dopo aver trafugato gli oggetti preziosi dalle abitazioni in cui prestavano lavoro, li cedevano. Monete, orologi e quant’altro poi veniva rivenduto a cifre nettamente più cospicue a un italiano residente in Svizzera. Il traffico è stato scoperto dalla polizia del Commissariato San Paolo e ha portato alla denuncia di due uomini per ricettazione e delle due colf per furto aggravato.

Vendute 26 monete a 15mila euro

Dopo aver acquistato a prezzi modici le monete rare, senza registrare l’operazione come previsto dalla legge, il dipendente del Compro Oro di via Frejus, una figura centrale della Metalli Preziosi Piemonte, aveva mandato alcune foto a un suo contatto residente in Svizzera. A quest’ultimo, è stato accertato, sono state vendute 26 monete rare a 15mila euro: su una di queste, completamente in oro, era raffigurato l’imperatore Marco Aurelio Carino. Quando gli agenti hanno perquisito l’abitazione del dipendente hanno rinvenuto una serie di Rolex, oggetti preziosi e la somma di 6mila euro. Tramite accertamenti è emerso che uno degli orologi era stato rubato da un’altra colf in un altro alloggio. La donna, per l’oggetto, aveva ricevuto dal Compro Oro mille euro a fronte di un valore di gran lunga superiore. Oltre alle quattro denunce, il pubblico ministero Andrea Padalino ha fatto scattare il sequestro preventivo di tre Compro Oro a Torino - in via Nizza, in via Frejus e in corso Svizzera - e cinque in provincia - Rivarolo Canavese, Cuorgnè, Chieri e Vinovo.