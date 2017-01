Topi d’auto in azione a Barriera di Milano, furto sventato su segnalazione dei residenti

TORINO - Li hanno beccati in piazza Bottesini, ancora in possesso dello zainetto con la refurtiva appena trafugata: due topi d’auto sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per violazione della Legge sugli stupefacenti dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti su segnalazione dei residenti.

Il tentativo di disfarsi della refurtiva e l'arresto

Quando i poliziotti hanno notato i due malviventi nei pressi di un’auto con i cristalli rotti, li hanno immediatamente fermati. Uno dei due, complice l’oscurità, ha subito provato a disfarsi di uno zainetto, poi recuperato dagli agenti. Al suo interno vi erano due navigatori, undici paia di occhiali da vista e da sole, auricolari per cellulari, caricabatterie e, come se non bastasse, una dose modesta di hashish, un estintore d’auto, una bomboletta spray, un cacciavite a taglio e una dose termosaldata di cocaina. Uno dei due fermati, un ragazzo marocchino di 19 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.