Beccato il «mago dei furti» a Porta Nuova: si cercano i proprietari della refurtiva

TORINO - Alla fine lo hanno preso. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polfer hanno catturato un giovane marocchino di 25 anni, ritenuto responsabile di diversi furti commessi nella stazione ferroviaria di Porta Nuova. L'attenzione degli agenti è stata catturata da un giovane che si aggirava all’interno della biglietteria con fare sospetto: effettivamente, una volta fermato, il giovane è risultato in possesso di un coltello di 20 centimetri nascosto negli slip.

La perquisizione nell'abitazione

E' dalla successiva perquisizione dell'abitazione che sono emersi i particolari più interessanti: nella stanza d'albergo vicino alla sazione che il marocchino condivide con altri connazionali, è stata infatti rinvenuta una valigia di grosse dimensioni con dentro decine di borse da donna griffate, una macchina Reflex di marca Canon e quattro portafogli. Tutto provento di furto. Il giovane, un pendolare del furto, svolgeva la sua attività nella stazione, per poi nascondere la refurtiva in albergo. La merce rubata veniva poi rivenduta a scopo di lucro.