Alessandro Borghese a Torino, in sfida su Sky martedì «4 ristoranti» cittadini

TORINO - Alessandro Borghese è uno dei volti più noti della cucina di Sky. Dopo varie trasmissioni ora sta avendo molto successo con «4 ristoranti», un programma in cui quattro ristoratori della stessa città si sfidano a colpi di ricette per far vincere il proprio locale: a giudicarsi a vicenda sono proprio gli imprenditori dopo essere stati «ospiti» degli altri concorrenti. Martedì prossimo, il 31 gennaio alle 21.15, a contendersi il podio più alto della puntata saranno quattro ristoranti di Torino. In particolare dovrebbero sfidarsi quattro trattorie urbane, anche se non è trapelato nulla se non un video del backstage della registrazione della puntata realizzato da Giorgio Gulmini per Turismo Torino e Provincia.