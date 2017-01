«Cartoons on the Bay» il festival internazionale dell’animazione arriva a Torino dal 6 all’8 aprile

TORINO - Arriva a Torino per la prima volta «Cartoons on the Bay», il festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi. L’edizione che si terrà nel capoluogo piemontese dal 6 all’8 aprile sarà la numero 21 della fortunata kermesse che quest’anno vedrà come paese ospite il Giappone. L’evento vedrà la partecipazione delle più importanti società di produzione e broadcaster internazionali e oltre mille professionisti da tutto il mondo.

Il Giappone l’ospite d’onore

La manifestazione, oltre ad essere un’ottima vetrina per l’animazione italiana, si propone di creare un proficuo confronto tra opere di Paesi e culture diverse. Quest’anno il paese ospite sarà il Giappone la cui creatività nel campo dell’animazione ideata per intrattenere i ragazzi è da sempre nota anche ai non addetti ai lavori.

Riflettori sempre più puntati su Torino

L’evento, di caratura internazionale, conferma ancora una volta la tendenza del capoluogo piemontese verso il settore cinematografico e multimediale in generale.