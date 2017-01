Rapinatore minaccia dipendenti con un taglierino, farmacista coraggioso lo prende a botte

TORINO - E’ entrato in farmacia di via Monginevro armato di taglierino, minacciando dipendenti e titolare per avere l’incasso della giornata. Di certo non si sarebbe mai aspettato la reazione furiosa del farmacista: un rapinatore di 44 anni, dopo esser stato cacciato, è stato poi arrestato dagli uomini della Squadra Volante, giunti sul posto pochi minuti dopo.

La reazione alla tentata rapina

Il malvivente, un italiano di 44 anni con precedenti, è entrato nel negozio nell’orario di chiusura brandendo l’arma contro i farmacisti. Il titolare, per niente intimorito, gli si è scagliato contro. Nella colluttazione il rapinatore ha perso il taglierino e lo scaldacollo, prima di essere allontanato dal negozio. A quel punto è scappato verso via Sagra di San Michele. Nel frattempo il personale della farmacia ha contattato il 113.

L'arresto del malvivente

Gli equipaggi della Squadra Volante giunti sul posto, ricevute le descrizioni, si sono messi sulle tracce dell’uomo, intercettandolo in corso Brunelleschi, nonostante il suo tentativo di nascondersi dietro un camper in sosta dove gli agenti hanno poi ritrovato i guanti utilizzati nel corso della rapina. Nella farmacia gli agenti hanno poi rinvenuto anche il taglierino e lo scaldacollo che l’uomo aveva perso nel corso della colluttazione. A seguito dei fatti gli agenti hanno tratto in arresto l’uomo per il reato di tentata rapina.