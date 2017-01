Evaso con fidanzata ruba da Louis Vuitton in via Roma: beccato dopo una tazza di caffè

TORINO - Arresti domiciliari? No, grazie. E’ questo quello che deve aver pensato il 45enne che ieri, invece di trovarsi a casa, camminava spavaldo in via Roma, peraltro in dolce compagnia. L’uomo, non pago del divieto non rispettato, ha pensato anche di rapinare un noto negozio prima di finire con le manette ai polsi.

Il furto da Louis Vuitton e il caffè al bar

Il malvivente, un italiano di 45 anni, è entrato dentro Louis Vuitton in compagnia della propria ragazza con l’intento di dare un’occhiata. Dopo pochi minuti sono usciti dal punto vendita, destando i sospetti della dipendente. Salita al piano superiore, la commessa si è subita accorta dell’ammanco di un paio di occhiali da sole dal valore di 500 euro, sostituiti con un paio di qualità inferiore. Il personale di vigilanza dell’esercizio si è subito messo alla ricerca della coppia, poi individuata poco distante all’interno di un bar di specialità siciliane. Contattato il 113, una pattuglia della Squadra Volante è giunta tempestivamente sul posto.

L'arresto del malvivente

I due avevano appena finito di consumare un buon caffè, con gli occhiali appena rubati in testa. In un primo momento l’uomo, privo di documenti d’identità, ha provato a fornire un falso nome per farla franca. Gli accertamenti successivi hanno permesso di accertare come il malvivente fosse evaso dagli arresti domiciliari. Il 45enne è stato arrestato per evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per furto aggravato e per esser stato trovato in possesso di due lame di forbici e un coltellino multiuso utilizzati per la commissione del reato.