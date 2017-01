«Vogliamo comprarle casa», 80enne narcotizzato e sequestrato da finti acquirenti

TORINO - Pensava di aver trovato gli acquirenti per la sua casa di campagna, a Vallo Torinese, invece è caduto nella trappola di una banda di rapinatori che l’hanno sequestrato e narcotizzato lasciandolo privo di sensi sul pavimento di casa.

L'imboscata tesa al proprietario di casa

È accaduto verso la fine di novembre scorso, un 80enne riceve una telefonata nella sua casa di Torino da un uomo che dice di essere un agente immobiliare: «Sono interessato alla sua casa di Vallo Torinese, se è d’accordo, domani vengo a vederlo». Fissano un incontro per il giorno dopo. A Vallo il proprietario incontra le tre persone e le porta a vedere la casa. Arrivati nella cascina, uno dei tre finti clienti blocca il pensionato e un altro lo narcotizza. Si risveglierà solo due ore dopo, stordito e dolorante. Nel giro di poco il pensionato si accorge che i tre finti agenti immobiliari gli hanno rubato 600 euro, la Panda e le chiavi dell’appartamento di via Santa Giulia.

Il furto non riuscito

Dopo un quarto d’ora lo chiama sul telefonino cellulare il suo vicino di casa di Torino che lo avverte: «Guarda che ti è scattato l’allarme» I ladri non riescono a mettere a segno il furto e scappano. I militari sono riusciti a identificare la «banda dei finti agenti immobiliari» e nei giorni scorsi hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto a C. M., 56 anni, residente ad Asti, A. l., albanese di 41 anni, abitante ad Asti, e R. M., 54 anni, residente in provincia di Asti, ritenuti responsabili della rapina. È stato, inoltre, denunciato un quarto complice, S. A., 44 anni, abitante ad Asti, che è coinvolto soltanto in un altro furto. Le indagini hanno chiarito anche che il primo gennaio scorso, M., A. e S. A., a Celle Enomondo, fraz. Merlazza (AT) hanno svaligiato un altro appartamento. La banda è sospetta di aver messo a segno diverse rapine in Piemonte con la stessa tecnica.