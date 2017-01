Panico al concerto di Marracash e Guè Pequeno, spray al peperoncino tra la gente

VENARIA - Scene di panico al concerto di Marracash e Guè Pequeno, ieri sera al teatro Concordia. Poco prima dell’inizio dello spettacolo, le persone che trovavano all’interno della sala hanno accusato un forte bruciore alla gola e agli occhi, decidendo così di abbandonare il teatro in fretta e furia. La causa? Probabilmente alcune fiale urticanti rotte da qualche incosciente per uno scherzo di cattivo gusto o per un piccolo atto di sabotaggio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Diverse persone hanno accusato un malore e si sono rivolti al 118 per i sintomi di intossicazione. Per precauzione il teatro è stato evacuato e il concerto è iniziato con due ore di ritardo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il nucleo speciale Nbcr (esperto in rischi chimici e batteriologici) dei vigili del fuoco. Una volta bonificata la zona, lo spettacolo è cominciato tra l’entusiasmo dei partecipanti.