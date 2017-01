Spina 4, ora la riqualificazione è completa: inaugurato giardino di 1700 metri quadri

TORINO - Una scarpa turca, simbolo dei migranti che da sempre popolano il quartiere. E’ questa l’idea di fondo che ha ispirato i progettisti del giardino di 1700 metri quadri inaugurato due giorni fa in via Cigna, all’altezza della rotatoria di via Cervino. Si tratta dell’ultimo step del programma di riqualificazione urbana della Spina 4, ormai in corso dal 1998.

Perché una scarpa turca come simbolo

Nel disegno progettuale, il giardino si ispira a una tipica scarpa turca ed è caratterizzato da un mosaico lungo 160 metri posto sul muro di sostegno progettato da Luciano Cappellari. Il giardino prende forma attorno a un’idea di fondo, in un quartiere che da sempre è meta di migranti: la scarpa è il mezzo primo per gli spostamenti, simbolo di storie frammentate e troppo spesso spezzate.

Salerno-Lavolta: "Buon progetto, giorno importante"

Soddisfatta la presidente di circoscrizione, Carlotta Salerno: «Una buon giorno per il nostro quartiere. E’ un apertura di uno spazio dalla forte valenza simbolica». Anche Enzo Lavolta, vice presidente vicario del Consiglio Comunale ha ricordato: «Il primo piano strategico della città prevedeva la ricucitura dei quartieri divisi tra loro dalla ferrovia. Oggi abbiamo un’ulteriore conferma della bontà del progetto avviato alla fine degli anni ’90».