Gli Orsi Polari si tuffano nel Po, grande successo per la tradizione torinese senza tempo

TORINO - Sono 127 gli intrepidi Orsi Polari che questa mattina hanno sfidato le temperature gelide dell’inverno e si sono tuffati nel fiume Po. Il più piccolo? Lorenzo, 9 anni, seguito da Beatrice, 11. Il più anziano, o meglio, «esperto»? Sergio Marzorati, che con i suoi 92 anni e una cuffia in testa ha dato il buon esempio tra gli applausi dei presenti.

Da oltre un secolo la manifestazione dei torinesi

E’ un’edizione da record quella di quest’anno per il Cimento Invernale: 127 i partecipanti, segno di una tradizione che con il passare del tempo non perde il proprio fascino ma anzi, sembra acquisirne ancora di più. Il tuffo è avvento al Circolo Canottieri Caprera, in corso Moncalieri 22: la manifestazione organizzata dalle Rari Nantes Torino da oltre un secolo è stata un grande successo. Un grado e mezzo la temperatura fuori dall’acqua, 4 quella in acqua. Gli orsi polari non hanno avuto paura di nulla e con entusiasmo e un pizzico di sana follia si sono tuffati, ancora una volta.