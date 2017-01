«In quella casa si organizzano appuntamenti»: condomini si ribellano alle prostitute

TORINO - I carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato due cubani, di 25 e 45 anni, dopo aver scoperto che un appartamento di loro proprietà era stato trasformato in una casa d’appuntamenti. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione dei condomini secondo cui nel palazzo c'era un continuo via vai di uomini soprattutto nelle ore serali e notturne. Gli stessi condomini avevano segnalato anche la presenza di una scritta volgare vicino alla buca delle lettere che indicava la presenza di prostitute al terzo piano.

Sequestrato l'appartamento

L’appartamento è stato sequestrato. I militari, dopo un prolungato servizio di osservazione in corso Francia, dove hanno riscontrato un continuo via vai di uomini, e dopo aver sentito diversi testimoni-clienti, sono entrati all’interno dell’abitazione. I carabinieri hanno identificato due prostitute cubane, di 30 e 34 anni, e i proprietari dell’alloggio. I clienti venivano adescati su un sito specializzato in incontri.