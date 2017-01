Autovelox a Torino da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio 2017

TORINO - Il Comune rende note ogni settimana, in anticipo, le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità pericolosa, al fine di tutelare la Sicurezza Stradale e ridurre gli incidenti. La registrazione è effettuata dalla polizia municipale per fini di controllo del codice della strada, con apparecchiature autovelox e telelaser.

Ecco quali saranno le località della settimana che va da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio 2017. Si ricorda oltre a tutte le segnalazioni qui di seguito, anche la postazione fissa di corso Regina Margherita n. 401/A e corso Unità d'Italia.

Lunedì 30 Gennaio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Strada Aeroporto, Corso Orbassano



Martedì 31 Gennaio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Strada Aeroporto, Corso Orbassano, Lungo Stura Lazio, Corso Francia, Corso Peschiera, Corso Trapani, Via Mazzarello, Corso Rosselli, Corso Cosenza, Via Settembrini, Corso Tazzoli, Via Zino Zini, Corso Traiano, Via Pio VII, Via Passo Buole, Via Botticelli, Corso Vercelli, Corso G. Cesare



Mercoledì 1 Febbraio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Strada Aeroporto, Corso Orbassano, Lungo Stura Lazio, Via Zino Zini, Corso Traiano, Via Pio VII, Via Passo Buole



Giovedì 2 Febbraio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Strada Aeroporto, Corso Orbassano, Corso Francia, Corso Peschiera, Corso Trapani, Via Mazzarello, Corso Rosselli, Corso Tazzoli, Corso Allamano, Corso Unione Sovietica, Corso Novara, Strada Traforo del Pino, Via Agudio, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Principe Oddone, Via Zino Zini, Corso Traiano, Via Pio VII, Via Passo Buole



Venerdì 3 Febbraio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Corso Potenza, Strada Aeroporto, Corso Orbassano, Corso Novara, Strada Traforo del Pino, Via Agudio, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Principe Oddone, Via Zino Zini, Corso Traiano, Via Pio VII, Via Passo Buole



Sabato 4 Febbraio 2017

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Moncalieri, Via Zino Zini, Corso P. Oddone, Corso Orbassano