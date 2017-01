Torino-Milano, da oggi disponibili i treni fast: c’è la novità del biglietto unico treno-mezzi pubblici

TORINO - Benvenuto treno fast. E’ partita questa mattina la prima corsa del treno richiesto dall’Agenzia per la mobilità piemontese e accolta da Trenitalia che permetterà di collegare Torino e Milano con una corsa di un’ora e venti minuti. Il prezzo? Ovviamente inferiore a quello di un Frecciarossa. L’obiettivo? Fornire un’alternativa più rapida dei regionali veloci ma più economica rispetto ai Freccia.

Abbonamento unico per treno e metropolitana milanese

Ma c’è di più: negli uffici dell’assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte si sta pensando concretamente alla possibilità di istituire un abbonamento unico, in collaborazione con la Regione Lombardia, che consenta ai pendolari di poter usufruire non solo del treno per spostarsi, ma anche dei mezzi pubblici urbani e suburbani con un unico biglietto. L’idea, per cui l’assessore Francesco Balocco ha confermato che sono già iniziati i contatti, è nata dopo che Trenitalia ha deciso di sopprimere i Frecciabianca che univano Torino e Milano. Per il momento però, ci hanno detto dall’assessorato ai Trasporti della Regione, «il biglietto integrato sarebbe solo un abbonamento di treno più urbano milanese e, se sarà possibile, si integrerà anche l’urbano torinese».

Via i Frecciabianca, arrivano i treni Fast

Il tutto è reso disponibile con il finanziamento della Regione Piemonte. Questa è la risposta dell’amministrazione alla decisione della società delle Ferrovie dello Stato Italiane di sopprimere i Frecciabianca che univano i capoluoghi piemontese e milanese. «La decisione di Trenitalia», ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, «prima Torino, ma soprattutto Vercelli e Novara, città che non possono usufruire dell’alta velocità, di un collegamento veloce con Milano alternativo ai Frecciarossa, anche alla luce delle polemiche scaturite in seguito agli aumenti degli abbonamenti di questi ultimi».

Da Porta Susa a Rho Fiera

La nuova coppia di treni consentirà di coprire la tratta Torino Porta Susa-Rho Fiera da cui sarà possibile prendere la metropolitana milanese. Il tutto in circa un’ora e venti minuti, un tempo decisamente inferiore rispetto ai regionali veloci. Quanto ai costi, la Regione ha fatto sapere che i treni Fast avranno lo stesso prezzo dei regionali e l’abbonamento costerà un terzo rispetto a quello dei Frecciarossa.

Orari dei treni Fast

I treni circoleranno dal lunedì al venerdì nei giorni feriali ed avranno i seguenti orari:

RV 2101 Torino PN 5.35, Torino PS 5.46, Vercelli 6.26, Novara 6.41, Rho Fiera 7.07, Milano Porta Garibaldi 7,20;

RV 2105 Torino PN 7.10, Torino PS 7.20, Vercelli 7.57, Novara 8.13, Rho Fiera 8.39, Milano Porta Garibaldi 8,53;

RV 2100 Milano Porta Garibaldi 10.10, Rho Fiera 10.20, Magenta 10.36, Novara 10.52, Vercelli 11.05, Santhià 11.17, Chivasso 11.43, Torino PS 12.00, Torino PN 12.10;

RV 2102 Milano Porta Garibaldi 17.10, Rho Fiera 17.22, Novara 17.48, Vercelli 18.00, Torino PS 18.42, Torino PN 18.50.