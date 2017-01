Da Torino a Milano in bici, c’è il «sì» al progetto del percorso ciclabile immerso nel verde

TORINO - Dalla Mole Antonelliana al Duomo, da Torino a Milano in bicicletta? Non è un’utopia, anzi è una priorità. Un percorso veloce e immerso nel verde collegherà infatti i capoluoghi delle due regioni. L’accordo per la realizzazione della ciclovia «Canale Cavour» è stato sottoscritto negli scorsi giorni: la Regione Piemonte investirà 2 degli 8 milioni a bilancio per i percorsi ciclabili.

Percorso pronto nel 2020

Come si evince dal nome, la ciclovia «Canale Cavour» sfrutterà 80 km dell’omonimo canale realizzato nel 1866. I ciclisti pedaleranno tra campi e risaie, in una ciclostrada mediamente larga 3,4 metri. La priorità ora è mettere in sicurezza il canale, per evitare che una bici possa caderci dentro, con spiacevoli conseguenze. Il pezzo di strada che necessita di una manutenzione accurata è quello nel novarese, 35 km circa di percorso oggi «semi abbandonato». Antonella Parigi, assessore alla Culture e al Turismo, spiega: «Il nostro impegno è quello di portare a termine il progetto». Se le tempistiche dovessero essere rispettate, il percorso ciclabile sarà pronto nel 2020.

Canale Cavour o VenTo? Le differenze

Qualcuno, giustamente, potrebbe pensare che la ciclovia «Canale Cavour» possa ricalcare lo stesso tragitto di VenTo, il progetto ciclabile che mira a collegare Torino a Venezia. E’ così solo in parte: VenTo infatti passerà da Pavia, mentre la ciclovia di cui stiamo parlando passerà proprio nel milanese arrivando da Galliate e Turbigo, passando per Abbiategrasso e lungo i Navigli. Insomma, una parte di percorso comune (tra Chivasso e Crescentino) per poi dividersi. Il comune denominatore? Un percorso «Green».