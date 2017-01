Akhira, fiuto infallibile: il cane antidroga scopre 1,8 kg di hashish purissima

TORINO - Un fiuto infallibile e una missione ambiziosa: quella di scovare la droga nei posti più impensabili. E’ praticamente impossibile sfuggire al fine olfatto del cane antidroga della polizia di stato, Akhira. Ne sa qualcosa il marocchino di 35 anni, un pluripregiudicato smascherato dal pastore tedesco mentre si trovava all’interno di un bar in via Palestina.

Il fiuto infallibile di Akhira

Gli agenti del commissariato Barriera Milano sono intervenuti nell’esercizio commerciale per un normale controllo. Il cane si è subito diretto verso un tavolo dove alcune persone erano intente a giocare a carte e si è concentrato su uno degli avventori del bar, un cittadino marocchino con diversi precedenti penali alle spalle. Nonostante il controllo sul 35enne non abbia dato gli esiti sperati, il cane ha continuato a indicare agli agenti l’uomo, che con sé aveva solo le chiavi dell’auto. L’estensione della perquisizione del veicolo ha portato a una prima scoperta: Akhira infatti, celato in un vano di plastica, ha trovato un calzino contenente hashish per un peso complessivo di 90 grammi. Sotto la leva del cambio è stata poi rinvenuta una chiave per aprire il vano dove era contenuto la droga.

La droga trovata nell'appartamento

La successiva perquisizione a casa del malvivente ha portato alla seconda scoperta, quella più consistente. Una volta entrato nell’alloggio, il cane della polizia si è diretto in bagno dove su un mobiletto del lavandino sono stati rinvenuti 2’ datteri di hashish e 15 panetti della stessa sostanza stupefacente. Il peso complessivo della droga trovata è di 1 kg e 800 grammi. Sull’involucro dei datteri era riportata una fenice egiziana, simbolo dell’alta qualità del prodotto che contiene un’alta quantità di principio attivo, cosa che rende il prezzo del prodotto più caro. Sempre in bagno, sotto il bidet, gli agenti hanno trovato la somma in contanti di 1000 euro. Alla luce dei fatti il trentacinquenne marocchino è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente.