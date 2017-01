Previsioni Meteo a Torino: temperature in rialzo, ma in settimana arriva la pioggia

TORINO - Temperature alte, ma attenzione: in settimana tornerà la pioggia. Sono queste, a meno di stravolgimenti nelle prossime ore, le previsioni meteo a Torino. Dopo una domenica contraddistinta dalla nebbia, la giornata di oggi (lunedì 30 gennaio) pare essere contraddistinta da velature diffuse e un clima gradevole. Una situazione che perdurerà fino a mercoledì, con un leggero rialzo delle temperature rispetto agli ultimi giorni: le massime toccheranno i 10 gradi, mentre le minime non dovrebbero comunque scendere sotto i 2 gradi.

Pioggia per migliorare la qualità dell'aria

Una situazione destinata a cambiare a partire da giovedì, quando a Torino dovrebbe arrivare la pioggia: non parliamo di precipitazioni consistenti, ma di una pioggia debole che porterà in città un alto tasso d’umidità. Diverso il discorso per quanto riguarda il fine settimana, visto che venerdì le precipitazioni dovrebbero aumentare la propria intensità. Anche le temperature, così miti in questi giorni, subiranno un calo. La pioggia, ovviamente, è molto attesa anche per migliorare la qualità dell’aria, che in questi giorni continua a essere inquinata. Anche le previsioni di PM 10 non lasciano ben sperare: i valori previsti sono superiori ai 90 μg/m³.