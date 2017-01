Beccati con banconote false in corso Vercelli, nei guai due cittadini marocchini

TORINO - Erano fermi in macchina in corso Vercelli angolo via Palestrina ma quando hanno visto gli agenti del commissariato Barriera Milano, due cittadini marocchini di 24 e 35 anni hanno tentato una rapida e disperata fuga. Il motivo? Il possesso di banconote contraffatte. Nello specifico, nelle tasche del 35enne vi era la somma di 5470 euro in banconote false così divise: 111 pezzi da 20 euro, 59 pezzi da 50 euro e 3 da 100 euro. A seguito di accertamenti, è emerso che il il permesso di soggiorno del 24enne era scaduto da tempo e per questo motivo il giovane è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Entrambi sono stati denunciati per il possesso delle banconote false.