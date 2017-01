Calcinacci della scuola sul marciapiede, crolli in mattinata in via Madama Cristina

TORINO - Per fortuna non è passato nessuno in quel momento. Questa mattina, intorno alle 12.45, sono caduti alcuni calcinacci dalla facciata esterna dell’istituto comprensivo Manzoni, quella che affaccia su via Madama Cristina, a pochi passi dall’incrocio con corso Marconi.

Non ci sono feriti

Come dicevamo prima, fortunatamente quando i calcinacci si sono staccati da un cornicione e sono caduti sul marciapiede non transitava alcun pedone. Sul posto, in via Madama Cristina, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno messo in sicurezza l’area transennandola. Interverranno domani invece i tecnici del servizio Edilizia scolastica del Comune di Torino per verificare la tenuta dei muri esterni della struttura scolastica. Nell’istituto Manzoni, che comprende una scuola materna, una scuola primaria e una superiore, sono continuate le lezioni regolarmente.